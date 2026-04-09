Почти вся Херсонская область осталась без света

Все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены из-за аварии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома местных жителей.

В ГУ МЧС по Херсонской области в свою очередь уточнили ТАСС, что аварийное отключение электроснабжения произошло в 14 округах региона — ведутся аварийно-восстановительные работы. На месте происшествия работают специалисты ПАО «Россети» — Таврическое ПМЭС и «Херсонэнерго».

В конце марта в Дагестане более 130 населенных пунктов оказались обесточены из-за аварийного отключения электричества. Предварительно, отключение света произошло в связи с замыканием на линии электропередачи (ЛЭП) из-за сильного ветра, скорость которого достигала 24 м/с, и проливных дождей. К ликвидации последствий аварии привлекли восемь бригад электриков — 25 специалистов и восемь единиц техники.

Ранее жители ряда районов Севастополя остались без света из-за аварийного отключения.