Средняя зарплата россиян за пять лет увеличилась почти в два раза

ТАСС: средний размер зарплаты в РФ за пять лет вырос почти вдвое, до ₽103,6 тыс.
Средняя зарплата в России с 2021 года увеличилась почти в два раза — на 55 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Агентство отмечает, что в январе 2021 года россияне в среднем получали 49 516 рублей, а в январе 2026 года — 103 611 рублей.

Самая высокая средняя зарплата по РФ зафиксирована на Чукотке — более 220 тыс. рублей.

За год средняя зарплата в стране увеличилась почти на 15 тысяч рублей. В январе 2025 года она составляла 88 980 рублей.

Средняя зарплата в России рассчитывается путем деления общего фонда начисленной заработной платы (включая премии и доплаты) на среднесписочную численность работников за определенный период. Это номинальная начисленная зарплата, которая включает НДФЛ и не отражает реальную сумму «на руки».

В феврале сообщалось, что разница между самой высокой и низкой зарплатами в России превысила 200 тыс. рублей. Максимальная зарплата была зафиксирована в Магаданской области — 244 130 рублей, а минимальная в Ингушетии — 44 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали о самых странных и высокооплачиваемых вакансиях 2026 года.

 
