Трамп пригрозил Ирану «масштабной перестрелкой»

Иран должен придерживаться условий соглашения о прекращении огня с США, иначе начнется «масштабная перестрелка». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется перестрелка масштабнее, качественнее и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел», — написал он, отметив, что все корабли и воинский контингент будут оставаться вокруг Ирана до тех пор, пока «реальное соглашение» не будет достигнуто.

У Ирана не должно быть ядерного оружия, Ормузский пролив «будет открыт и безопасен», добавил Трамп.

В ночь на 8 апреля США и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Сделка была заключена менее чем за час до истечения срока ультиматума американского президента, который угрожал Ирану «полным уничтожением».

В этот же день Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия и снова закрыл Ормузский пролив. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако ЦАХАЛ продолжил атаки на «Хезболлу».

1 апреля российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ может предложить миру безопасные маршруты в условиях войны на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США рассматривают план по «наказанию» ряда стран НАТО за отказ поддержать войну в Иране.