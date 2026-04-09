В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Antara: произошло как минимум четыре извержения вулкана Семеру в Индонезии

В индонезийской провинции Восточная Ява зафиксированы как минимум четыре извержения вулкана Семеру. Об этом сообщило информационное агентство Antara, ссылаясь на данные наблюдательного поста за вулканической активностью.

По словам специалистов, столб пепла достиг 1 тыс. метров над кратером вулкана (4 676 метров над уровнем моря). Власти рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к кратеру в пределах 5 км из-за опасности выбросов раскаленных камней.

Отмечается, что во время извержений из вулкана происходили выбросы пепла белого и серого цветов в северо-восточном направлении.

Семеру является четвертым по размеру вулканом в Индонезии и самой высокой вершиной на острове Ява. Его высота достигает 3 676 метров над уровнем моря.

До этого Семеру извергался 13 февраля. Тогда наблюдательный пост зафиксировал пять извержений за сутки. Наиболее мощный выброс пепла поднялся на высоту до 1 тысячи метров над вершиной вулкана и распространился к северо-востоку.

