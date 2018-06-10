Самолет с Ким Чен Ыном сменил место назначения

Самолет китайских авиалиний, предназначенный для перелетов высокопоставленных китайских чиновников, на борту которого предположительно находится северокорейский лидер Ким Чен Ын, направляется в Сингапур передает «Ренхап».

Сообщается, что авиаборт должен был следовать по маршруту CA61 в Пекин, после чего он изменился на CA122 с точкой назначения в Сингапуре.

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Ранее СМИ писали, что самолет с Ким Чен Ыном вылетел из Пхеньяна на встречу с Трампом. Ожидается, что Трамп прибудет в Сингапур на военную базу.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном намечена на 12 июня.