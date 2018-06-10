СМИ: Трамп может открыть посольство в КНДР

Два источника, имеющих отношение к подготовке саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына сообщили, что американский глава государства планирует рассмотреть вопрос о возможном установлении официальных дипломатических отношений с КНДР и открытия американского посольства в Пхеньяне, передает Axios.

«Это точно обсуждается. Его взгляд таков: мы можем обсуждать это — опция остается открытой. Посмотрим. Конечно мы рассмотрим это. Нет практически ничего, что бы он исключил», — сказал один из источников.

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Второй источник, в свою очередь, рассказал, что Трамп готов рассмотреть любую идею от любого человека, в случае, если она приведет к «необратимой» и «неголословной» денуклеаризации.

Оба источника подчеркивают, что данные темы входят в повестку саммита, однако не являются его основной частью и решение по ним не принято.