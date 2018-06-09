Все страны G7 согласовали итоговое коммюнике саммита, передает РИА «Новости» заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Я рад сообщить, что мы выпустили итоговое коммюнике, которое было согласовано семью странами», — сказал Трюдо.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) пришли к соглашению о создании механизма быстрого реагирования на деятельность «враждебных государств».

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В частности, новый механизм предусматривает более широкий обмен развединформацией между странами «семерки».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы подписания коммюнике по итогам саммита «Большой семерки».