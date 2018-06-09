Трамп назвал успешным саммит G7

Президент США Дональд Трамп оценил саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде, передает РИА «Новости».

По его словам, саммит прошел успешно.

«Мы провели невероятно успешное (заседание) G7», — заявил Трамп.

Отмечается, что Трам покинет саммит «Большой семерки» в Канаде раньше времени и отправиться в Сингапур, где 12 июня запланирована его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы подписания коммюнике по итогам саммита «Большой семерки». На саммите Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G8. Позднее канадский министр иностранных дел Христя Фриланд подтвердила, что во время саммита прошли переговоры по возвращению России в G8, однако они состоялись в неофициальной обстановке.