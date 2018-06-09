Путин призвал Порошенко незамедлительно освободить российских журналистов

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко отметил необходимость освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Порошенко обратил внимание на голодовку украинских заключенных в России и также потребовал их освобождения.

Последний телефонный разговор президентов России и Украины состоялся в феврале 2018 года. Тогда обсуждались вопросы обмена пленными и встречи министров иностранных дел стран «Нормандской четверки».