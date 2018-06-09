Путин провел телефонный разговор с Порошенко

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил факт разговора.

Отмечается, что Порошенко обратил внимание на голодовку украинских заключенных в России и потребовал их освобождения.

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«Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан», — заявили в пресс-службе Порошенко.

Последний телефонный разговор президентов России и Украины состоялся в феврале 2018 года. Тогда обсуждались вопросы обмена пленными и встречи министров иностранных дел стран «Нормандской четверки».