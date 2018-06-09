Макрон анонсировал новые темы саммита «Большой семерки»

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с главой США Дональдом Трампом заявил, что на саммите стран G7 («Большой семерки») в субботу, 9 июня, будут обсуждаться вопросы, связанные с Северной Кореей, Ираном и Сирией. Слова французского лидера приводятся на сайте Белого дома.

«Сегодня вечером у нас будет групповая дискуссия по Северной Корее — у вас будет очень важная встреча в Сингапуре по этому вопросу, — по Сирии и Ирану», — сказал Макрон Трампу.

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Также он отметил, что дискуссия с американским лидером получилась «очень открытой и прямой». Макрон подчеркнул, что несмотря на «критические» противоречия в вопросах торговли, обе стороны намерены найти «беспроигрышный подход».

Ранее Трамп выразил надежду на подписание итогового коммюнике G7.