Косачев призвал «не впадать в эйфорию» от идеи Трампа о возвращении России в G8

Руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в фейсбуке прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав «Большой восьмерки».

«Предлагаю не впадать в эйфорию от очередного словесного «зигзага» президента Трампа по поводу целесообразности возвращения России в формат «Большой восьмерки», — написал Косачев.

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По его словам, Трамп в настоящее время «выглядит скорее эксцентриком, чем выразителем общего мнения G8».

Он также подчеркнул, что идея Трампа «может быть его банальной «маленькой местью» остальным участникам встречи».

Ранее сообщалось, что Канада высказалась против возвращения России в G8.