CNBC рассказал о возможности России повлиять на саммит США и КНДР

Тесные связи России и КНДР делают Москва важным игроком в переговорах по ядерной программе, которые состоятся 12 июня между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, отмечают эксперты CNBC.

Москву нельзя игнорировать в переговорах по заключению мирного договора, считает директор азиатских исследований в Совете по международным отношениям США Элизабет Экономи.

Реклама

Отмечается, что у России есть свои интересы на Корейском полуострове. Элизабет Экономи подчеркивает, президент России Владимир Путин, у которого есть связи и в Сеуле, и в Пхеньяне, играет критическую роль «закулисного переговорщика».

В материале говорится, в последние десятилетия у России и КНДР сильные экономические, культурные и торговые отношения. Одной из главных целей Москвы обозначена возможность строительства российского газопровода через КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного договора с КНДР по итогам запланированного саммита.