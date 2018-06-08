Песков прокомментировал слова Трампа о возврате России в G8

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуться к переговорам в формате G8, передает РИА «Новости».

Песков сказал, что российская сторона делает акценты на других форматах.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в формат переговоров G8.

Трамп сделал данное заявление после слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она считает невозможным возврат России в G8. После этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что немецкая сторона не может больше замалчивать разногласия, которые возникают в работе с США.