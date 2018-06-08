МИД Германии: мы больше не можем замалчивать разногласия с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что немецкая сторона не может больше замалчивать разногласия, которые возникают в работе с США, передает Suddeutsche Zeitung.

«Мы привыкли, что можем полагаться на имеющиеся договоренности. Это коренным образом изменилось», — сказал Маас.

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Он также отметил, что США «за пределами Европы США остаются нашим самым близким партнером» Германии, однако сказал, что между странами «есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать».

В частности, отметил Маас, выход Вашингтона из климатического соглашения, ядерной сделки с Ираном и введение пошлин были решениями, принятыми США в одностороннем порядке, которые вредят Европе.