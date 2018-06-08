В Белом доме подтвердили готовность Австрии организовать встречу Путина и Трампа

Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

Отмечается, что встреча, тем не менее, еще не согласована.

«Австрийцы передали, что хотели бы провести у себя встречу между президентом Трампом и президентом Путиным. Но, хотя оба лидера уже обсуждали в прошлом возможность организации встречи, нам в данный момент нечего объявить на этот счет», — заявил представитель Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что Путин обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с предложением организовать переговоры между лидерами России и США в Вене.