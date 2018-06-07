Трамп: встреча с Ким Чен Ыном обеспечит «светлое будущее» КНДР

Президент США Дональд Трамп надеется на то, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном обеспечит «светлое будущее» Северной Кореи. Об этом сообщает CNN.

По его словам, он рассчитывает на то, что данная встреча станет началом нового светлого будущего для Северной Кореи.

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Как отмечается, об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее Трамп рассказал, как проходит подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном.

Также стало известно, время и место встречи двух лидеров в Сингапуре.