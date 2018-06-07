Путин рассказал об общем будущем россиян и украинцев

Российский президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на нынешнюю ситуацию, у народов Украины и России общее будущее. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам Путина, ситуация в Донбассе является трагедией для украинской стороны, ее народа и «наших соотечественников».

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«Вы знаете, я всегда относился к Украине как к братской стране, и считаю украинцев и русских практически одним народом», — сказал Путин.

Он добавил, что у российского и украинского народов общее прошлое и общее будущее, несмотря на нынешние трагедии.

Ранее Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о возможных провокациях на Донбассе во время ЧМ-2018.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным.