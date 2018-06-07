Путин объяснил, почему Мутко невозможно отправить на пенсию

Российский президент Владимир Путин прокомментировал назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству и региональной политике, которое вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Президент заявил, что знает о слухах и разговорах, которые связаны с Мутко, но также отметил его профессиональные качества.

Реклама

«Надо обращаться к фактическим результатам его деятельности. Я все понимаю, но исхожу не из эмоциональных оценок, а из реалий. Потенциал у него очень хороший. Пусть работает», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что невозможно отправить Мутко на пенсию с учетом той «мощной атаки», которая шла на него в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Виталий Мутко обладает всеми необходимыми качествами для должности вице-премьера России по вопросам строительства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».