Путин вспомнил «мюнхенскую речь»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/515/11789515/upload-TASS_27182258-pic905-895x505-90870.jpg">

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» вспомнил свою «мюнхенскую речь», которую он произнес на конференции по безопасности в феврале 2007 года.

В ходе «прямой линии», говоря о США отметил, что они ввели санкции против своих партнеров.

В 2007 году Путин в ходе Мюнхенской конференции практически открытым текстом обвинил Вашингтон в сломе международного права и в двойных стандартах по отношению к России.

Реклама

«Тогда Россию не слушали, но сейчас это стало очевидно всем», — сказал Путин.

Ранее Путин рассказал о «бревне в глазу» Прибалтики. Путин напоминает о наличии такого термина в прибалтийских старнах, как «неграждане». По словам главы государства, Москва ведет диалог с латвийскими властями, чтобы защитить интересы наших соотечественников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.