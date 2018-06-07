Путин вспомнил «мюнхенскую речь»
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» вспомнил свою «мюнхенскую речь», которую он произнес на конференции по безопасности в феврале 2007 года.
В ходе «прямой линии», говоря о США отметил, что они ввели санкции против своих партнеров.
В 2007 году Путин в ходе Мюнхенской конференции практически открытым текстом обвинил Вашингтон в сломе международного права и в двойных стандартах по отношению к России.
«Тогда Россию не слушали, но сейчас это стало очевидно всем», — сказал Путин.
Ранее Путин рассказал о «бревне в глазу» Прибалтики. Путин напоминает о наличии такого термина в прибалтийских старнах, как «неграждане». По словам главы государства, Москва ведет диалог с латвийскими властями, чтобы защитить интересы наших соотечественников.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.