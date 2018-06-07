Началась «прямая линия» с Путиным

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В России началась 16 по счету «прямая линия» российского президента Владимира Путина с жителями страны. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Во время общения с россиянами президент ответит на вопросы, которые касаются общественно-политической и социально-экономической жизни в России, а также обстановки в мире

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В 2018 году для «прямой линии» поступило более 2 млн вопросов. Президент находится в московской телевизионной студии в Гостином дворе.

В прошлом году «прямая линия» с главой государства состоялась 15 июня и длилась 3 часа 56 минут.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.