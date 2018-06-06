МИД: Россия не получала от Украины обращений по возможному обмену арестованными

Замглавы российского МИДа Григорий Карасин рассказал, что украинская сторона пока не обращалась в связи с возможным обменом арестованных на территории Украины граждан России на украинцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что возможность обмена задержанного в Херсоне главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского на находящегося в российской тюрьме украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова допустила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

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«Для того, чтобы говорить об этом, нужно получить официальное обращение», — заявил Карасин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что ему о таких инициативах неизвестно.