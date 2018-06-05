Путин рассказал канцлеру Австрии о путях урегулирования в Донбассе

Президент России Владимир Путин сообщил, что рассказал канцлеру Австрии Себастьяну Курцу о путях урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во вторник, 5 июня, Путин прибыл в Вену, где провел переговоры с президентом Австрии Александером ван дер Белленом и Себастьяном Курцем.

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«Говорили и о ситуации на Украине, я проинформировал господина федерального канцлера о том, как Россия видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации на Донбассе», — сказал Путин по итогам переговоров с Курцем.

Он добавил, что и Россия, и Австрия выступают за полное соблюдение всеми участниками конфликта минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Путин оценил атмосферу российско-австрийских переговоров.