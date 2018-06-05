В Белом доме назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре, написала в твиттере пресс-секретарь ведомства Сара Сандерс.

«Местом для проведения саммита между президентом США Дональдом Трампа и лидером КНДР Ким Чен Ыном станет отель «Капелла» на острове Сентоса в Сингапуре», — написала Сандерс.

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Также она поблагодарила сингапурские власти за гостеприимство.

Ранее агентство Kyodo, со ссылкой на дипломатические источники, заявило, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня на острове Сентоса. Также сообщалось, что с предложением о данном месте выступили власти Соединенных Штатов.