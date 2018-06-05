Путин: Россия сделает все для разрешения ситуации на Корейском полуострове

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Президент России Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF заявил, что Москва готова приложить все усилия для разрешения ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Готовы приложить для этого все усилия. Мы всегда находились в контакте с руководством Северной Кореи, мы предлагаем ряд совместных трехсторонних проектов в сфере экономики. Это инфраструктурные проекты, железная дорога из России в Северную, а затем Южную Корею», — сказал Путин.

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По его словам, КНР также внесла вклад в то, чтобы ситуация в регионе развивалась в сторону денуклеаризации.

Он также подчеркнул, что «если мы все вместе объединим усилия, мы добьемся нужных нам результатов».

Ранее Путин заявил, что Россия возлагает большие надежды на личную встречу лидеров КНДР и США.