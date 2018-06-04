Путин: условий для возвращения Крыма в состав Украины нет
Президент России Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине, передает РИА «Новости».
Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.
«Нет таких условий», — заявил Путин.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Ранее депутат украинской Рады Антон Геращенко заявил о пользе созданной российской стороной в Крыму инфраструктуры, так как полуостров якобы присоединится к Украине.
По словам Геращенко, мост через Керченский пролив получит украинская сторона, после того как Крым снова станет частью Украины.