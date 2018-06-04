В Германии призвали вернуть Россию в G8

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что необходимо вернуть Россию в состав G8, в противовес интересам США. Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

«Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь проблема в том, что США проводят политику, которой остальные шесть стран-членов не желают», — сказала Вагенкнехт.

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По ее словам, обеспечить безопасность в Европе получится только при участии России.

Она также подчеркнула, что возвращение России в G8 может создать противодействующую политике США силу.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не считает реалистичным присоединение России к группе стран «Большой семерки» и возврат к формату G8.