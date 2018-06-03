Путина пригласили выступить в парламенте ЮАР

Председатель национальной ассамблеи ЮАР Балека Мбете в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным пригласила президента России Владимира Путина выступить в парламенте ее страны, передает РИА «Новости».

«Пожалуйста, передайте наши пожелания (Путину), с тем чтобы он выступил перед нашим парламентом как новый глава Российской Федерации… И хотя он был у нас, он не выступал в парламенте. Мне сказали, что он не выступал в силу природной скромности, но я думаю, вы сможете убедить его выступить в следующий раз перед нашим парламентом», — сказала она.

Реклама

Она также передала Путину поздравления с успешными выборами.

Ранее председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан сообщил, что президент Индонезии Джоко Видодо ждет визита президента России Владимира Путина в ноябре.