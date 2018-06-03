Пушков прокомментировал историю с инсценировкой убийства Бабченко

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Умножение лжи: вслед за облитым свиной кровью Бабченко возник «расстрельный список» из 47 человек. «Новая» Украина как нагромождение фейков», — написал Пушков.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчики покушения на Бабченко также хотели убить 47 человек.

29 мая власти Украины сообщили, что Бабченко был убит в подъезде собственного дома. На следующий день в ходе пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ) было объявлено, что журналист жив, а его убийство было инсценировкой, организованной для раскрытия реального покушения на Бабченко.