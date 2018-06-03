Трамп обвинил Мюллера в утечках писем его адвокатов

Президент США Дональд Трамп считает, что минюст страны или команда спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «вмешательства России» организовывает утечки писем его адвокатов в СМИ. Об этом он написал в своем твиттере.

«Никакого сговора с Россией не было. Этот дорогостоящий обман вообще когда-нибудь закончится? Он очень вреден для нашей страны. Спецпрокурор или минюст сливают письма моих адвокатов фейковым новостям?», — заявил Трамп.

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Он также добавил, что возможно, «им вместо этого следует расследовать коррупцию среди демократов».

Ранее сообщалось, что расследование дела о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с Россией обошлось США в более чем $16 млн.