В Госдуме отреагировали на попытку СБУ завербовать российского журналиста

Попытка вербовки журналиста РИА Новости СБУ - это планомерная и системная работа украинских спецслужб, передает РИА «Новости» заявление члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Ревенко.

Он отметил, что спецслужбы Украины «верны своему стилю и своим традициям».

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«Это системная работа украинских спецслужб, цель которой — постоянное давление на российских журналистов. Действуют грязными методами, не стесняются, верны своим традициям и своему стилю. Самое яркое проявление которого — это скандальная история, возмутившая журналистов всего мира: инсценировка убийства Аркадия Бабченко», — заявил он.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента РИА «Новости» в Литве Ирину Высокович, прибывшую в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.