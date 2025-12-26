В США назвали рождественские подарки, которые американцы чаще всего возвращают

Американцы ежегодно возвращают в магазины нежеланные рождественские подарки на десятки миллиардов долларов, превращая праздничные покупки в одну из крупнейших статей расходов для розничной торговли. Об этом сообщает портал Axios.

По данным Adobe Analytics, пик возвратов приходится на дни сразу после Рождества: начиная с 26 декабря их число увеличивается на 25–35% по сравнению с началом месяца. Этот период в отрасли называют «Returnuary» и он растягивается на несколько недель и продолжается до конца января.

Чаще всего покупатели возвращают одежду и обувь, включая свитера и носки, а также аксессуары — шапки, шарфы и украшения. В этот же список входят электроника и гаджеты, которые нередко оказываются дублирующимися, неисправными или не подходящими под образ жизни получателя.

По оценке платформы Seel, в 2025 году обратно в магазины могут вернуться 20–25% всех розничных продаж, что эквивалентно примерно $1 трлн товаров. Средняя стоимость одного возвращенного предмета составляет от $100 до $200. При этом в ноябре и декабре число возвратов увеличивается примерно на 16% из-за сочетания ранних покупок и предновогодней спешки.

Axios отмечает, что значительная часть возвращенных товаров так и не попадает обратно на полки. Причина в том, что у брендов часто нет экономически эффективной инфраструктуры для переработки таких возвратов. В результате, по оценкам экспертов, ежегодно на свалки в США отправляется около 8,4 млрд фунтов непроданных товаров.

Основной причиной возвратов остается неверно подобранный размер: покупатели особенно чувствительны к тому, как вещь сидит. При этом традиционные подарочные категории, такие как игрушки и косметика, после праздников остаются относительно стабильными — это говорит о том, что большинство возвратов связано с поспешными покупками.

Ритейлеры рассчитывают сократить объем возвратов с помощью ИИ-инструментов. Согласно опросу Talkdesk, 73% покупателей считают, что такие технологии помогают увереннее выбирать товары и снижают вероятность их возврата.

