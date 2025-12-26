В ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области военнослужащие 37-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады группировки войск «Восток» взяли под контроль территорию площадью более 23 кв. км. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

«Гвардейцы 37-й бригады 36-й армии группировки «Восток», продвинувшись на 4 км в глубину и 6 км по фронту на западном берегу р. Гайчур, взяли под контроль н. п. Косовцево и территорию площадью более 23 квадратных километров», — отмечается в публикации.

До этого стало известно, что подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Косовцево. В материале уточняется, что в сражениях за данное село участвовали бойцы группировки российских войск «Восток». В результате активных боевых действий российскими военными были созданы условия для блокирования крупного логистического узла противника, уничтожено до взвода живой силы из состава 110-й отдельной механизированной бригады и 33-го отдельного штурмового полка украинских войск. Формирования ВСУ лишились пяти гексакоптеров типа «Баба-Яга» и двух боевых бронированных машин.

Ранее российские войска за неделю вынудили ВСУ покинуть восемь населенных пунктов.