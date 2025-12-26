На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китайские врачи впервые в мире пересадили ухо на стопу, чтобы спасти орган

SCMP: в Китае врачи пересадили женщине ухо на стопу, чтобы вернуть на место
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Китайские врачи впервые в мире провели операцию по пересадке ухо на стопу. Это требовалось, чтобы спасти слуховой орган пациентки после тяжелой травмы, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Как уточняется, что женщина пострадала в результате работы с тяжелой техникой. SCMP пишет, что кожа головы, шеи и лица была разорвана и «рассеяна на множество фрагментов», а ухо было «полностью отсечено вместе с кожей головы».

Когда пострадавшая поступила в больницу в провинции Шаньдун, бригада хирургов, специализирующихся на хирургии кистей, стоп и реконструктивной микрохирургии, попыталась восстановить кожу головы, используя стандартные методы. Однако сделать это не удалось из-за тяжелых повреждений.

Команда медиков не могла пришить ухо обратно, пока не зажили ткани черепа, и им приходилось искать способы сохранить ухо живым до тех пор, пока оно не будет готово к пришиванию.

В итоге доктора приняли решение пересадить ухо на верхнюю часть стопы.

«Его кожа и мягкие ткани также имеют схожую тонкость с тканями головы, что требует минимальной коррекции после трансплантации», — сказано в материале.

После восстановления и реконструкции слуховой орган пришили обратно. Такое вмешательство, как отмечается, не имело прецедентов или задокументированных успешных случаев.

Ранее врачи спасли москвича от слепоты с помощью прокола в паху.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами