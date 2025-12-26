Китайские врачи впервые в мире пересадили ухо на стопу, чтобы спасти орган

SCMP: в Китае врачи пересадили женщине ухо на стопу, чтобы вернуть на место

Китайские врачи впервые в мире провели операцию по пересадке ухо на стопу. Это требовалось, чтобы спасти слуховой орган пациентки после тяжелой травмы, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Как уточняется, что женщина пострадала в результате работы с тяжелой техникой. SCMP пишет, что кожа головы, шеи и лица была разорвана и «рассеяна на множество фрагментов», а ухо было «полностью отсечено вместе с кожей головы».

Когда пострадавшая поступила в больницу в провинции Шаньдун, бригада хирургов, специализирующихся на хирургии кистей, стоп и реконструктивной микрохирургии, попыталась восстановить кожу головы, используя стандартные методы. Однако сделать это не удалось из-за тяжелых повреждений.

Команда медиков не могла пришить ухо обратно, пока не зажили ткани черепа, и им приходилось искать способы сохранить ухо живым до тех пор, пока оно не будет готово к пришиванию.

В итоге доктора приняли решение пересадить ухо на верхнюю часть стопы.

«Его кожа и мягкие ткани также имеют схожую тонкость с тканями головы, что требует минимальной коррекции после трансплантации», — сказано в материале.

После восстановления и реконструкции слуховой орган пришили обратно. Такое вмешательство, как отмечается, не имело прецедентов или задокументированных успешных случаев.

