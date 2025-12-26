На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве произошел пожар в здании академии МВД

Академия МВД загорелась на севере Москвы, никто не пострадал
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Москве на улице Зои и Александра Космодемьянских произошел пожар в здании академии МВД. Никто не пострадал, пишет mk.ru

Как пишет газета, в здании загорелся удлинитель. Пожар ликвидировали огнетушителем на площади в квадратный метр.

МЧС столицы происшествие на момент публикации не прокомментировало.

26 декабря сообщалось, что в подмосковных Химках загорелось нежилое здание. К тушению привлекли 57 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 27 человек и 9 единиц техники, добавили в московском ведомстве.

До этого стало известно, что пожар на производстве в городе Щекино Тульской области полностью ликвидирован. В МЧС добавили, что в ликвидации возгорания задействовали 50 человек и 13 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Причина произошедшего устанавливается.

О пожаре в цеху по производству сендвич-панелей в Щекино стало известно днем 25 декабря. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Тульской области, изначально огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. Из загоревшегося здания эвакуировали 12 человек.

Ранее в Красноярском крае произошел мощный пожар в мебельном цехе.

