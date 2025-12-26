В Госдуме назвали условие, при котором возвращение Валиевой будет успешным

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в своем Telegram-канале назвал условия, при которых возвращение фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации может стать успешным.

«С профессиональной точки зрения, возвращение спортсменки такого уровня — это всегда вызов. Однако, по нашему мнению, систематическая работа в этот период, сохранение мотивации и физической формы позволит Валиевой конкурировать на высоком уровне», — написал Матыцин.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее фигуристка Погорилая заявила, что прежнего уровня Валиевой уже не будет.