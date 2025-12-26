Сын экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора Камерон, будучи журналистом и блогером, совершил поездку в Донбасс. Об этом Tsargrad.tv сообщил его финский коллега Кости Хейсканен. Он подчеркнул, что эта поездка может стать серьезным ударом для западных СМИ, скрывающих реальное положение дел в регионе.

В ходе четырехдневного визита группа успела посетить Авдеевку, Мариуполь и Донецк.

«Он увидел своими глазами все. И это самое главное, что, чем больше вот таких вот знаковых людей, журналистов, блогеров приедут и увидят своими глазами происходящее, тем лучше — это самое важное. Потому что, конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что сам был одним из первых иностранных журналистов в Авдеевке, и после его репортажей начались расследования расправ над мирным населением.

17 декабря Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа объявить победу России в конфликте на Украине.

Ранее Украину предупредили о возможной потере Одессы.