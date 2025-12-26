Военблогер заявил о панике в ВСУ после видео из штаба Гуляйполя

Подоляка: в рядах ВСУ царят неразбериха и паника после занятия штаба в Гуляйполе

Захват российскими силами штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области говорит о неразберихе и панике в рядах противника. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, комментируя занятие украинского штаба российскими бойцами.

» <...> штаб батальона был брошен в буквальном смысле слова, вместе с секреткой, печатями, ноутбуками и телефонами», — написал он, отметив, что подобная ситуация в условиях нынешней войны является «уникальной».

Подоляка также отметил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись дальше занятого штаба. Это, по его мнению, косвенно подтверждается и тем, что видео из него было снято в будничной обстановке.

До этого украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что российские бойцы заняли штаб батальона 106-й бригады ВСУ в Гуляйполе в Запорожской области. Как он отметил, подобное событие является «громким симптомом системного кризиса» в украинских войсках.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС РФ.