На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разработали метод безопасной транспортировки водорода

ПНИПУ: найден способ снизить вибрации в водородных трубопроводах
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Развитие «зеленой» энергетики и отказ от углеродного топлива упираются в проблему безопасной транспортировки водорода. Этот газ в семь раз легче природного, поэтому в трубопроводах его приходится перекачивать под высоким давлением. В результате на изгибах и неровностях возникают сильные вибрации, которые ускоряют усталость металла и повышают риск утечек. Ученые Пермского Политеха разработали уникальную методику проектирования внутренних элементов трубопроводов, позволяющую эффективно подавлять такие колебания. Аналогов этой разработки в мире пока нет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Традиционно для снижения вибраций внутри труб применяют специальные металлические перегородки. Но решения, хорошо зарекомендовавшие себя для природного газа или воздуха, оказываются неэффективными для водорода. Более того, они могут усиливать колебания и ускорять износ конструкции.

Исследователи Пермского Политеха создали цифровую модель участка трубопровода с несколькими внутренними перегородками и впервые подробно изучили их поведение именно в потоке водорода. В виртуальном эксперименте ученые сравнили три варианта первой перегородки — сплошную и с отверстиями разного диаметра, а также оценили, как вибрации передаются на последующие элементы конструкции.

«Мы увидели, что перегородка с отверстиями действительно вибрирует слабее, но энергия колебаний не исчезает, а передается дальше по трубе. В результате следующая сплошная пластина может колебаться даже сильнее первой», — пояснил декан аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимир Модорский.

Моделирование показало, что для водородных трубопроводов наиболее эффективна не пара, а цепочка из трех и более сплошных перегородок. Такое последовательное гашение позволяет снизить уровень вибраций на участке трубы примерно в два раза и существенно уменьшить нагрузку на металл.

Для проверки точности расчетов модель многократно усложняли, уменьшая размер расчетных ячеек, и сравнивали результаты с данными для других газов. «Когда показатели перестали меняться при дальнейшем уточнении сетки, стало ясно, что модель стабильно и корректно описывает процесс», — отметила аспирант ПНИПУ Маргарита Серегина.

Методика позволит инженерам заранее рассчитывать оптимальное число перегородок, их форму и расположение для конкретных условий эксплуатации. Это может быть использовано при проектировании магистральных водородных трубопроводов, заправочных станций и энергетических установок. По мнению разработчиков, такой подход повысит безопасность водородной инфраструктуры и значительно продлит срок службы оборудования.

Ранее в России разработали безопасный для природы метод добычи нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами