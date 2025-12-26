Минобороны РФ сообщило об уничтожении британских ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В недельной сводке ведомства сообщается, что средствами ПВО были сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow британского производства, 21 управляемая авиационная бомба, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, одна дальнобойная управляемая ракета «Нептун», четыре реактивных беспилотных аппарата и 1 350 беспилотников самолетного типа.

По информации МО РФ, с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 669 самолетов, 283 вертолета, 105 217 беспилотных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 728 танков и других бронированных машин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 185 артиллерийских орудий и миномётов, а также 50 080 единиц специальной военной автомобильной техники.

Утром 26 декабря Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 77 украинских дронов над территорией России.

Ранее средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб в зоне СВО.