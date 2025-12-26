На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель 4 часа не мог остановить разогнавшийся до 115 км/ч автомобиль в Китае

В Китае водитель 4 часа ездил со скоростью 115 км/ч из-за поломки круиз-контроля
true
true
true
close
Friends Stock/Shutterstock/FOTODOM

В Китае местный водитель четыре часа без остановки ездил на машине из-за неисправности круиз-контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Shine. Постоянно поддерживаемая электроникой скорость при этом составляла 15 км/час. Машина проехала 490километров.

«Инцидент произошел на скоростной трассе Ланьчжоу - Хайкоу. Дорожная полиция сопроводила неисправное транспортное средство и помогла расчистить дорогу, пока у него не закончилось топливо. Водитель утверждает, что безрезультатно пытался нажимать на тормоз, переключиться на нейтральную передачу, использовать ручной тормоз и отключить круиз-контроль», — сообщает издание.

Марку и модель автомобиля водитель назвать отказался, Производитель обещал вернуть ему деньги за машину и выплатить компенсацию.

До этого в Китае электрический седан Xiaomi SU7 во время работы функции автоматической парковки утонул в водоеме.

Известно, что инцидент произошел 7 декабря. Водитель остановил Xiaomi SU7 возле предполагаемого парковочного места и активировал интеллектуального помощника для автоматической парковки, однако система не учла перепад высот, в результате чего машина съехала в воду.

По данным местных СМИ, владелец транспортного средства потребовал компенсацию от производителя. При этом в руководстве пользователя Xiaomi прямо предупреждает, что перед активацией ассистента парковки водитель обязан убедиться в безопасности окружающей среды, в том числе в отсутствии резких перепадов и опасных уклонов.

Ранее суд обязал Xiaomi вернуть покупательнице машины SU7 деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами