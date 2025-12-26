Водитель 4 часа не мог остановить разогнавшийся до 115 км/ч автомобиль в Китае

В Китае местный водитель четыре часа без остановки ездил на машине из-за неисправности круиз-контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Shine. Постоянно поддерживаемая электроникой скорость при этом составляла 15 км/час. Машина проехала 490километров.

«Инцидент произошел на скоростной трассе Ланьчжоу - Хайкоу. Дорожная полиция сопроводила неисправное транспортное средство и помогла расчистить дорогу, пока у него не закончилось топливо. Водитель утверждает, что безрезультатно пытался нажимать на тормоз, переключиться на нейтральную передачу, использовать ручной тормоз и отключить круиз-контроль», — сообщает издание.

Марку и модель автомобиля водитель назвать отказался, Производитель обещал вернуть ему деньги за машину и выплатить компенсацию.

До этого в Китае электрический седан Xiaomi SU7 во время работы функции автоматической парковки утонул в водоеме.

Известно, что инцидент произошел 7 декабря. Водитель остановил Xiaomi SU7 возле предполагаемого парковочного места и активировал интеллектуального помощника для автоматической парковки, однако система не учла перепад высот, в результате чего машина съехала в воду.

По данным местных СМИ, владелец транспортного средства потребовал компенсацию от производителя. При этом в руководстве пользователя Xiaomi прямо предупреждает, что перед активацией ассистента парковки водитель обязан убедиться в безопасности окружающей среды, в том числе в отсутствии резких перепадов и опасных уклонов.

Ранее суд обязал Xiaomi вернуть покупательнице машины SU7 деньги.