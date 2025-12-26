На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хакасии женщины организовали бордель и похитили школьницу

В Хакасии женщин осудили за организацию проституции
Shutterstock/FOTODOM

В Хакасии суд вынес приговор местным жительницам, которых обвиняли в похищении человека и организации проституции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, две женщины в возрасте 33 и 40 лет совершали эти преступления в период с января 2016-го по октябрь 2024-го года. Жительницы Абакана арендовали помещения, где организовали бордель. «Нанятые» девушки оказывали услуги как в помещениях, так и с выездом. Всего там «работали» восемь девушек.

«Также одна из фигуранток участвовала в похищении несовершеннолетней девушки, занимавшейся проституцией под контролем членов организованной группы, к которой было применено насилие за занятие проституцией без их посредничества», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили дело по статьям о похищении человека и вовлечении в занятие проституцией. Также фигурантом процесса стал организатор и еще семь участников схемы, их дела расследуются.

33-летней женщине назначили три года и три месяца лишения свободы, ее 40-летней соучастнице – четыре года. Обеим отсрочили исполнение наказания.

Ранее мошенники силой женили мужчин, заставляли уйти на СВО и похищали выплаты.

