На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польша разработала секретное оружие против БПЛА

В Польше разработали «невидимый щит» для борьбы с беспилотниками
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Польше разработали электромагнитную систему, которая может мгновенно выводить из строя вражеские БПЛА, под названием Stratus. Об этом сообщает TVP World.

Над проектом трудились ученые из Гданьского технического университета. Сообщается, что Stratus использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов. Такой подход позволяет уничтожать БПЛА без взрывов, говорится в тексте.

В связи с этим эксперты сравнили систему с «невидимым щитом», поскольку она выводит дроны из строя электронным способом, а не сбивает их. Новейшая технология прошла контролируемые испытания, однако еще не введена в полноценную эксплуатацию.

Потенциально, Stratus можно использовать для защиты объектов критической инфраструктуры, а также в местах проведения массовых мероприятий, где традиционные методы борьбы с БПЛА несут дополнительные риски.

До этого стало известно, что Польша начала строить систему защиты от беспилотников на границе с Белоруссией. Первые элементы системы противодействия беспилотникам появились в районе города Крынки. А именно там установили несколько наблюдательных вышек высотой более 70 метров, на одной из них появился радар.

Ранее эксперт рассказал о «циничной тактике» ВСУ при ударах по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами