Новое правительство Каталонии вступило в полномочия, сообщает Reuters.

Таким образом, отмечает агентство, прямому управлению регионом со стороны Мадрида был положен конец.

Новый глава каталонского правительства Ким Торра заявил, что продолжит движение к независимости автономии. Он также заявил о намерении провести переговоры с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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Ранее сообщалось, что Ким Торра отказался присягать на верность королю Испании Филиппу VI.

Также ранее стало известно, что прокуратура Германии намерена экстрадировать экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию.