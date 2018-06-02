Вучич объяснил, почему Сербия не признала Крым российским

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы Сербия признала Крым частью России, то это бы означало поддержку независимости Косова. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Monde, передает РИА «Новости».

«Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косова. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — сказал Вучич.

Реклама

Сербский президент подчеркнул, что власти страны выступили против антироссийских санкций в 2014 году. Тем не менее Белград заявляет о своих европейских абмициях, но если бы Сербия на тот момент была частью Евросоюза, то ей бы пришлось исполнить все обязательства по единой внешней политике, добавил он.

Вучич также выразил надежду, что через пять-шесть лет отношения с Россией полностью изменятся. Он отметил, что евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Москвой не противоречат друг другу.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.