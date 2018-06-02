WSJ узнала о подготовке встречи Путина и Трампа

Белый дом начал подготовку возможной встречи американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника, посол США в России Джон Хантсман приезжал в Вашингтон, чтобы помочь в организации встречи лидеров стран. Тем не менее подготовка в настоящий момент находится на ранней стадии.

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«Организация официальной встречи между Путиным и Трампом — текущий проект посла Хантсмана, который длится несколько месяцев», — сказал источник.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в апреле сообщал, что в ходе телефонного разговора 20 марта Трамп пригласил Путина в Белый дом.