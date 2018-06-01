Небезня рассказал о встрече Трампа и Ким Чен Ына

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что его американская коллега Никки Хейли проинформировала о подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никки Хейли коротко проинформировала нас о том, что происходит, происходит подготовка саммита, который может состояться — или нет — 12 июня, но в настоящее есть сильное желание со стороны обеих сторон провести эту встречу», — сказал Небензя.

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Он также подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечения безопасности КНДР и всего региона.

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.