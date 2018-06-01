Юнкер поздравил Конте со вступлением в должность премьера Италии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в твиттере поздравил Джузеппе Конте со вступлением в должность премьер-министра Италии.

По его словам, ЕК готова поддержать Италию на пути реформ и внимательно отнестись к ее ожиданиям и предложениям относительно будущего Евросоюза.

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Он также добавил, что ЕС стоит на пороге ключевых событий, в которых общие институты и государства-члены должны попытаться сплотиться и в духе солидарности выработать совместные ответы на вызовы миграции, реформировать механизмы управления экономического и финансового союза.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джузеппе Конте в связи со вступлением в должность премьер-министра Италии.