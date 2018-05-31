Трамп допустил возможность проведения дополнительных встреч с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп допустил, что одной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может быть недостаточно для обсуждения всех вопросов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Трампа, за одну встречу лидеры могут не успеть обсудить все необходимое.

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«Возможно, нам понадобится вторая и третья (встречи. — Газета. Ru). А может, не будет ни одной. Но это в хороших руках», — заявил Трамп.

Он также отметил, что встреча с находящейся в настоящее время в США делегацией из КНДР прошла хорошо.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание.