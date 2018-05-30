Губернатор Алтайского края подал в отставку

Губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил о своем решении уйти в отставку, сообщает РИА «Новости».

Карлин руководил регионом с 2005 года. Отмечается, что о своем решении он заявил на заседании правительства Алтайского края.

«В стране проводится существенно обновление органов государственной власти, в первую очередь речь идет об исполнительной ветви, в обновленном составе работает правительство России, активно ведется ротация и обновление в субъектах России», — сказал Карлин.

Реклама

Он отметил, что решение президента России Владимира Путина по его заявлению может быть принято в течение дня, после чего будет назначен врио губернатора Алтайского края.

Ранее источник сообщил, что Карлин написал заявление об уходе в отставку, причем сделал это еще 28 мая.